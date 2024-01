Após chamar prótese de “cotinho”, Maycon nega capacitismo com Vinicius | A TARDE

O participante Maycon foi o primeiro eliminado do BBB 24 e esteve no tradicional Café com o Eliminado no Mais Você. Em conversa sobre a polêmica capacistisa com Vinicius, atleta paralímpico, o ex-BBB negou que tenha sido capacitista após chamar o membro amputado do atleta de "cotinho".

“O Vinicius põe a situação do que aconteceu com a perna dele de forma muito leve. […] Quem falou de cotinho foi o Vinicius, e não o Maycon”, afirmou.

Em seguida, o cozinheiro também falou que a situação foi tida como normal por ambos. “Não percebi desconforto de forma nenhuma. Ele mesmo se zoa, ele fala isso, ele se coloca nesse lugar. […] E a gente estava muito entrelaçado no game, minha grande parceria era com ele”, completou.

Entenda o caso

O caso deu o que falar nas redes sociais durante a primeira Prova do Líder do programa. Maycon fez uma série de “brincadeiras” com Vinicius, que, na interpretação dos internautas, teria se mostrado incomodado com a situação.

Tudo começou quando Maycon escolheu Vinicius para participar da prova e fez uma série de comentários com o brother. O atleta precisou interromper a competição para tirar a prótese.

“Bora brincar, Vini?”, disse o cozinheiro, e segue fazendo comentários com o atleta: “Sobe de boa isso aí [escada], Vinicius. A cara dele fechada de mal já. Ele falou que queria correr hoje.”

Outro momento que irritou os internautas foi quando Maycon pede para colocar um apelido na perna de Vinicius. “Vamos botar um nome no ‘cotinho’. A gente pode botar um apelido no ‘cotinho’? Te batizar?”, diz o merendeiro, deixando Vinicius desconfortável.