Após flerte com Pitel, fotos de Lucas Buda com esposa são apagadas | A TARDE

O flerte de Lucas Henrique, conhecido como Buda, com Pitel dentro do Big Brother Brasil (BBB) não repercutiu bem fora da casa mais vigiada do país. Isso porque, fora do reality, o brother mantém um casamento. Após o episódio, internautas notaram que as fotos do casal foram excluídas das redes sociais de Lucas.

Na ocasião, Lucas chegou a recitar um trecho da música “Baiana”, do rapper Emicida, durante conversa com Pitel. A situação gerou até um VT na edição do programa veiculado no sábado, 2.

“Vou te dizer só uma coisa: ‘baiana, você me bagunçou, pirei em tua cor nagô, tua guia'”, disse ele cantando a canção. “Para”, rebateu Pitel. “Real! Vai acabar aqui essa conversa”, respondeu ele. “Ela morreu aqui. Ela não deveria nem ter nascido”, concluiu a sister.

Atentos às movimentações do programa, os internautas repercutiram o flerte. “ “Apagaram a foto do Lucas Buda com a esposa do Insta. Babado”, escreveu um.

“Tô chocada! A esposa (ou ex) do Lucas Buda tem 29 anos? Dizem que eles estão juntos há 15. Imagina você estar desde os seus 14, 15 anos com o mesmo cara e ele flertar forte com outra em rede nacional enquanto você tá em casa torcendo por ele? Barra, hein?!”, analisou o outro. .

A informação do arquivamento das fotos de Buda e a sua esposa, Camila Moura, no entanto, ainda não foi confirmada pela equipe do brother.