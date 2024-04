Após ganhar o prêmio, Davi lembra que a namorada não o queria no BBB | A TARDE

O relacionamento de Davi com Mani Rego segue como um dos temas mais comentados nas redes sociais após o ex-brother vencer o BBB 24. Isso se deve ao fato de que Davi a classificou como namorada durante um bate-papo com Ana Maria Braga, enquanto durante o programa a referia como esposa.

No entanto, desta vez, o baiano surpreendeu ao afirmar que ela não concordava com sua participação no jogo, gerando novas especulações na web sobre o rumo do relacionamento entre eles.

"Ela não queria que eu fosse. Achou que eu fosse trair ela. Ficava pensando nas meninas passeando de biquíni pela casa", declarou o brother na madrugada desta quinta-feira, 18, durante um bate-papo com o elenco do BBB 24 no Multishow sob da ex-BBB Ana Clara.

Café com Ana Maria

Durante o programa Mais Você, da TV Globo, Davi surpreendeu ao dizer para Ana Maria Braga que está apenas “conhecendo” a então namorada, Mani Reggo. A declaração aconteceu na manhã de quarta-feira, 17, e surpreendeu internautas, já que dentro do BBB ele chegou a se referir a Mani como esposa.

“A gente está namorando, estamos num período de conhecimento, estamos assim nos conhecendo, porque eu acho que tudo tem um tempo determinado, é como a Bíblia diz, há um tempo determinado para todas as coisas, livro de Eclesiastes, capítulo três”, afirmou Davi.