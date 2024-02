Após ida a confessionário, Davi não desiste do BBB: "Vamos jogar" | A TARDE

Após refletir durante a madrugada e a manhã deste sábado, 11, e decidir desistir do Big Brother Brasil 24, o baiano Davi voltou atrás e vai permanecer no reality show. Ele parecia certo da decisão, quando foi chamado no confessionário. Após uma conversa, ele retornou à casa e deu a entender que vai continuar. "Vamos nessa, vamos jogar", falou a Isabelle, sua aliada no jogo.

Por horas, Davi conversou com Isabelle, sua única aliada no jogo, sobre a vontade de abandonar o reality show. O baiano esperou o botão de desistência ficar disponível, o que não aconteceu. Então, ele entrou no confessionário para comunicar sua decisão à produção. Isabelle orou após a saída do amigo.

Parte da conversa de Davi no confessionário foi vazada pelo microfone de Isabelle, que estava perto da porta. Internautas apontam que a conversa foi com Boninho, diretor do programa, que teria demovido o baiano de desistir, relembrando que ele perderia os prêmios já conquistados.

Além de estar doente, Davi também tem sido excluído pela maioria da casa e conta com poucos aliados. "O que eu faço aqui dentro que as pessoas enxergam de tão ruim em mim?"

"As pessoas aqui só sabem julgar, não sabem ver o lado bom das pessoas, só sabem ver o lado ruim. Eu não aguento mais. Isso que eu estou sentindo pode ser caso psicológico, pode ser que meu emocional está abalado e está me causando danos físicos. E se eu infartar? E se eu tiver um AVC? E a minha saúde?", falou antes de ir ao confessionário.

De volta para casa, ele foi até a piscina e foi acompanhado por Isabelle. Mais calmo, o baiano ainda começou a conversar sobre o jogo e fez projeções sobre o próximo paredão do BBB.