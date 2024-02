Após polêmicas, Nizam é eliminado do BBB 24 | A TARDE

A casa mais vigiada do Brasil perdeu mais um participante na noite deste domingo, 21. Dessa vez, quem não superou o paredão foi o paulistano Nizam Hayek, que acabou eliminado com apenas 17,14% dos votos para ficar. Já Giovanna Pitel teve 37,49% e Raquele, o maior percentual, de 45,37%

O paredão foi formado após o líder Matteus indicar Pitel, já a casa teve que escolher dois nomes na votação. Nizam foi o mais votado com 7 votos. Já Raquele, Davi e Vinicius ficaram empatadas com 5 votos cada. O líder Matteus teve que desempatar e escolheu Raquele.

A passagem de Nizam no BBB 24 foi marcada por polêmicas. Uma delas foi o comportamento tóxico apontado pela web no quase romance com a atriz e dançarina Alane, as mentiras envolvendo Vanessa Lopes e as críticas aos corpos das sisters, sobretudo Yasmin Brunet.

De origem libanesa, Nizam nasceu em São Paulo, onde faz faculdade de Gestão Comercial. Ele trabalhava como executivo de contas, mas antes de entrar no reality estava desempregado.