Após saída de Tony Salles, Lucas Pizane pede para assumir o Parangolé | A TARDE

O ex-BBB Lucas Pizane demonstrou interesse em assumir os vocais da banda Parangolé em meio aos rumores de saída de Tony Salles, que deve se despedir da banda após dez anos.

Nas redes sociais, Pizane, que recentemente participou da 24ª edição do Big Brother Brasil, brincou com a possibilidade.

"Onde bota o currículo, gente?", escreveu ele no Twitter/X.

Internautas brincaram e deram dicas: "Vai treinando as pernas, o requisito principal é dar uma sarrada mais alta que do Tony, se não, sem chance". "Já fez a dancinha da música nova 'perna bamba'?", questionou outra.

Lucas Pizane é cantor e foi convidado a participar do trio do Psirico no Carnaval.