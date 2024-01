Atriz é retirada do BBB 24 após vazamento, diz jornal | A TARDE

No time de apresentadoras da atração, a atriz Valentina Bandeira, de 29 anos, foi retirada de última hora do time de cobertura do BBB 24. A decisão foi tomada depois da Globo tomar conhecimento de que a própria influenciadora havia vazado a informação em seu canal, em dezembro de 2023.

Segundo o jornalista Gabriel Vaquer, da Folha de S. de Paulo, Valentina perdeu o cargo devido à divulgação precoce da informação. Ela iria apresentar o tradicional bate-papo com o eliminado da semana, ao lado de Thaís Fersoza, que foi oficialmente confirmada na função na quinta-feira, 4.

Em uma live no YouTube, que ganhou repercussão em 2024, Valentina Bandeira confirmou sua participação no elenco de cobertura do BBB 24.

"Eu vou apresentar um mesacast do Big Brother. Vai ser eu e a Thaís Fersoza. Vou botar na mesa uma plaquinha com o link do meu canal, seria mágico", adiantou Valentina na ocasião.

Após as imagens circularem online, a influenciadora solicitou que jornalistas e páginas de fofoca apagassem o trecho de sua live, alegando possíveis consequências. Apesar de algumas tentativas de remoção das postagens, a notícia já havia se espalhado, levando a Globo a manter apenas Thaís Fersoza na função.

Valentina Bandeira, conhecida por seus conselhos diretos nas redes sociais, ganhou destaque por seu papel em "Todas as Flores" no Globoplay e pela condução da nova versão do programa "Beija Sapo" na MTV.