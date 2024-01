Baiana está entre novos apresentadores do BBB; confira os nomes | A TARDE

O time de apresentadoras que integram o Big Brother Brasil passou por uma atualização e ganhou novos nomes. A #RedeBBB é o conjunto de programas que visam integrar emissora e redes sociais. Além dos tradicionais Bate-papo BBB, BBB – A Eliminação e flashes diários, a edição contará com o estreante Mesacast BBB.

Thais Fersoza assume o Bate-papo BBB, recebendo os eliminados ao vivo no Gshow e Globoplay, logo após a exibição na TV Globo. A interação incluirá dinâmicas interativas entre fãs e participantes.

A ex-BBB baiana Mari Gonzalez e Micheli Machado apresentarão os flashes diários, exibindo a opinião do público e atualizando os espectadores sobre a edição ao vivo. Mari, participante do BBB 20, volta em nova função, enquanto Micheli faz sua estreia no reality.

Ana Clara continua no comando do BBB – A Eliminação no Multishow, conduzindo conversas divertidas com o eliminado da semana, ao vivo, de quarta para quinta, às 00h30. O participante revelará suas experiências e opiniões.

O Mesacast BBB, com transmissão simultânea no Globoplay, Multishow e Gshow, terá 10 apresentadores, incluindo Ana Clara, Ed Gama, Guto TV, Henrique Lopes, Jojo Todynho, Mari Gonzalez, Nany People, Pequena Lô, Thamirys Borsan e Victor di Castro.