Baiano Davi é escolhido para entrar no BBB | A TARDE

Após votação do público, o baiano Davi foi escolhido, entre seis homens, para entrar na casa mais vigiada do Brasil. Com a preferência de 60,94% da audiência, o resultado, que adicionou ele e a manauara Isabelle ao elenco, foi revelado na noite desta segunda-feira, 8, logo no primeiro dia do BBB 24.

Além de Davi, o BBB conta com outro baiano, Lucas Pizane, esse selecionado pela produção. Os também soteropolitanos Caio e Plínio concorreram contra Davi na disputa por uma vaga no reality, mas não tiveram a sorte de serem escolhidos pelo público ou pelos participantes.

Por ter sido escolhido pelo público, Davi entrou imune, mas em contrapartida, não pôde participar da primeira prova do líder, que aconteceu também na segunda. Ele agora integra o chamado "puxadinho", grupo com os participantes que também entraram no primeiro dia da disputa.

Motorista por aplicativo, Davi, de 21 anos, se inscreveu para o BBB 24 com um objetivo muito claro: estabilizar a vida financeira de sua família e pagar à vista uma faculdade de Medicina.

“Quero entrar no BBB para ser doutor e dar orgulho para a minha mãe, porque ela merece. Sonhar é de graça. Na vida a gente tem que tentar”, afirma o rapaz, que se inscreveu pela primeira vez para o reality.

Com apenas 23 seguidores no Tik Tok e um Instagram com 52 seguidores, Davi afirma que atualiza muito pouco suas redes sociais devido à rotina corrida de sua vida. “Fiz um Instagram só por causa do programa”, avisou.

No entanto, o perfil de Davi no Instagram chegou a ser suspenso, mas foi reativado. Na última postagem, a equipe do baiano agradece pelo resultado da votação.

Escolhida também na votação, a manauara Isabelle tem 31 anos e é dançarina. Sua jornada começou em uma gravidez complicada da mãe, aos 13 anos. A infância foi igualmente conturbada: passou fome e precisava pegar três ônibus para chegar à escola. Começou a trabalhar aos nove anos vendendo roupa na feira com a avó.

Aos 19, formou-se em Letras. Sempre amou a arte e tem muito orgulho da cultura do Amazonas. Em 2014, ganhou o concurso de Rainha do Folclore do Garantido e ficou no posto por três anos. Em 2017, conquistou o título de Cunha Poranga do Garantido (mulher bonita, em Tupi Guarani). Hoje é dançarina no festival de Parintins e faz vários shows pelo Brasil.