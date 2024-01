Baiano Davi se salva e Thalyta é a segunda eliminada do BBB 24 | A TARDE

O Big Brother Brasil 24 revelou, na noite deste domingo, 14, o segundo eliminado da edição. Com o público votando para escolher quem manter na casa, Thalyta recebeu apenas 22,71% na média dos votos e deu adeus ao reality show. O baiano Davi se salvou com poucos riscos, já que recebeu 52,15 % de aprovação. Já Juninho recebeu 25,14% dos votos.

Durante a semana, a mineira se envolveu em um episódio polêmico com Juninho que repercutiu na casa. Ao abordarem o início de estratégia de jogo entre os integrantes que vieram do Puxadinho, Davi e Juninho criticaram a postura de jogo de Raquele e Thalyta, definindo elas como fracas.

"Nosso grupo, que entrou como Puxadinho, está meio perdido no jogo. A gente precisa trocar uma ideia séria", disparou Davi.

Com os ânimos exaltados, Juninho apontou que Thalyta não se interessa em conversar com ele. "Você passa por mim e nem me olha no olho", declarou. A mineira, então, questionou o motivo do brother estar gritando e pediu para ele abaixar o tom de voz.

Mais tarde, Thalyta desabafou com outras sisters. “Eu não tinha nada contra o Juninho, só que eu estava com questões. Não tenho que ver um cara ficar gritando comigo em rede nacional”, disse.

Na última quinta-feira, 11, o cozinheiro Maycon Cosmer foi o primeiro a deixar a casa mais vigiada do Brasil. O catarinense deixou o programa com 8,46% da média dos votos.