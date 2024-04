Bastidores: festa de Davi rola com treta de família e pedidos de Pix | A TARDE

Nem te conto, binha!

O bafafá na vida de Davi começou na terça-feira, 16, quando a chuva decidiu dar o ar da graça e transformar a festa do campeão do BBB 24, no Campo da Pronaica, no bairro de Cajazeiras, em Salvador, em um verdadeiro parque aquático de lama, pegando mais de 10 mil pessoas de surpresa.

>>> Davi é ovacionado por multidão no Rio de Janeiro

Treta na família

E teve até treta entre os parentes antes mesmo do programa começar! Uma familiar resolveu dar um fora na festa porque rolou aquele climão interno em torno da vitória de Davi. Ah, essa fofoca foi contada em primeira mão por uma familiar à coluna Sabendo Com Vini, do Portal MASSA!, que estava revoltada com a desunião.

Mãe do milionário não aguenta a pressão

A mãe de Davi, toda cheia de fé, resolveu fazer um discurso digno de Oscar, incluindo até a metade da Bíblia, mas acabou mesmo chamando atenção ao desmaiar de emoção quando soube da vitória do filhão! Sorte que a família toda estava lá para dar um chega pra lá na emoção e fazer ela voltar ao normal. E convenhamos, agora ela é mãe de um milionário, né? Vamos comemorar!

Se for curtir errado, não beba

E como falar de festa sem lembrar dos bêbados, não é mesmo? Teve um que resolveu causar ao começar a rodar a panela de queijo coado com brasa acesa no meio do povo! Sorte que ninguém saiu queimado dessa, mas o perigo foi real!

Quase uma tragédia...

E a saga do trio que quase tombou? Imagina só, uma muvuca num lado e o trio ameaçando dar 'pt' a qualquer momento. Foi aquele corre, corre em meio aos gritos: "Sai daí pq tá entortado".... Vale lembrar que a Baby do Brasil não tem nada a ver com isso, viu?

Fãs de Davi ficaram pistola

Ah, e não podia faltar a resenha do telão instalado para os fãs de Davi assistirem à final do BBB, travando mais que celular de marca duvidosa, viu?A galera ficou mais indignada que torcedor de futebol em final decidida nos pênaltis.

E pra completar, os shows começaram bem na hora da final do BBB, causando revoltando no público que queria acompanhar cada segundo da final. A galera ficou pistola, não com os artistas, mas com a organização do evento.

Expulsos do trio!

E, claro, a imprensa não saiu ilesa dessa história, pois foi expulsa do trio aos berros pra dar lugar à transmissão ao vivo da Rede Globo. A revolta foi coletiva!

Davi, solta a grana...

Já os pedidos de Pix começaram antes mesmo de Davi pensar em voltar para Salvador. A todo tempo tinha alguém na festa pedindo o número do novo milionário, pois precisava de um dinheiro.