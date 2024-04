Davi é ovacionado por multidão no Rio de Janeiro | A TARDE

Campeão do BBB 24, Davi Brito movimentou uma multidão enquanto andava no bairro de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, para uma gravação do “Domingão”. O baiano foi exaltado pela população nesta quinta-feira, 18, e precisou ser ajudado por seguranças para sair do local.

Na ocasião, Davi estava gravando um quadro apresentado pelo humorista Diogo Defante. Em perfis de fãs, os internautas compartilharam o momento que o baiano foi seguido por dezenas de pessoas.

Veja:

Reprodução | Twitter