BBB 23: Cezar, Domitila, Larissa e Ricardo disputam paredão quádruplo

O nono paredão do Big Brother Brasil 23 foi completamente formado durante o início da madrugada desta segunda-feira, 13. Cezar Black, Domitila Barros, Larissa Santos e Ricardo Alface estão na berlinda e disputam a preferência do público pela permanência no reality show. A eliminação acontece na terça-feira, 14.

A primeira emparedada foi Domitila Barros, que perdeu um duelo de mais de 18 horas no Quarto Branco contra Fred Desimpedidos e teve como punição um lugar no paredão, sem direito a Bate-Volta.

Na formação do paredão na edição de domingo, 12, o líder MC Guimês indicou Cezar ao paredão. "Ele foi influenciado por opiniões alheias sobre meu jogo, a minha pessoa, e fomos nos distanciando", justificou.

Na votação da casa, os participantes foram divididos em dois grupos por sorteio. Cada grupo foi para um quarto e teve que votar em integrantes do outro quarto. Com a divisão, os dois mais votados pela casa foram Marvvila e Larissa.

No entanto, havia mais uma surpresa. Com o poder curinga da semana. Aline Wirley arrematou o privilégio de escolher um emparedado pela casa para dar o contragolpe. A cantora escolheu Larissa. A sister então puxou o desafeto Ricardo para o paredão.

"De uma semana para cá, do nada, o Alface trocou de quarto e estava montando mil estratégias para eu ir ao Paredão e conseguiu. Então, não poderia ser diferente", explicou.

Dos cinco emparedados, apenas Larissa, Marvvila e Ricardo disputaram prova bate volta. A cantora Marvvila levou a melhor e escapou do Paredão.