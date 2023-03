BBB 23: Fred supera Domitila em prova do Quarto Branco

Menos de 48 horas após ser salva do paredão que resultou na saída de Key Alves, Domitila Barros corre risco, novamente, de deixar o Big Brother Brasil 23. Ela perdeu a prova no Quarto Branco que disputava com Fred Desimpedidos.

A dinâmica começou na quarta-feira, 8. Uma caixa com um botão foi deixada no meio da área verde. Domitila foi a primeira a ver e resolveu acionar o botão. Ela soube que se tratava do Quarto Branco e levou Fred para disputar a prova.

Eles passaram quase 24 horas dentro de um carro branco e deveriam segurar a logo do veículo, que estava presa a um cordão pelo lado de fora. Quem deixasse cair, estaria automaticamente no paredão. Já Fred ganhou uma imunidade.

"Ganhou, Fredinho. Muito merecido", disse a ativista. "Parabéns, Domi. Você lutou muito, muito difícil isso aqui. Física e mentalmente. Parabéns", elogiou o jornalista.

Após o fim da prova, Fred pôde retornar à casa e comemorou com aliados. Já Domitila continuou no Quarto Branco e recebeu um kit de sobrevivência com água, alimentos e itens de higiene. Ela já está no paredão e não terá direito a participar do 'bate volta'.

"É muito frustrante perder essa prova nesse contexto com o Fred. Mais uma vez, eu dei o meu máximo. Eu não sei que horas são, mas eu acredito que fiquei muito tempo aqui dentro", refletiu Domitila.

domitila no quarto branco:



> carregava consigo o medo de cair num 6º paredão



> já estava com o psicólogo abalado por ter acabado de voltar de um (onde enfrentou 2 amigas)



> ficou dentro do carro justamente do lado do motorista, onde tinha o volante para tomar seu espaço



>… https://t.co/CZ445aVlOE pic.twitter.com/8WruricmHr — paiva (@paiva) March 9, 2023