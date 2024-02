BBB 24: Davi e Vinicius discutem após dinâmica: “grande falsidade” | A TARDE

O clima esquentou na casa mais vigiada do Brasil na madrugada desta terça-feira, 23, após o Sincerão do BBB 24. A confusão foi protagonizada pelo baiano Davi e Vinicius no Quarto Magia depois que o motorista de aplicativo chamou o atleta paralímpico para questionar o motivo do brother falar que ele deveria estar no Paredão.

“Deixa eu falar uma parada bem sincera na sua cara. Eu nunca vi uma parada como essa que vejo hoje. Conviver com pessoas é realmente difícil. Quando eu sentei com você e com todo mundo do Camarote, eu falei para você e todo mundo que não me recordava de ter falado aquilo, que o Camarote não merecia ganhar o Big Brother. Acho que todo mundo está aqui como jogador”, inicia o motorista de aplicativo.

Na ocasião, Davi afirmou que nem sabia que estava rolando essa fala sobre ele antes de ficar por dentro do boato no domingo, 21. O baiano destacou ainda que os dois brincaram na segunda-feira, 22, mas mesmo assim o brother afirmou que ele devia estar no Paredão.

“Irmão, ontem eu cheguei para conversar com você, antes de acontecer tudo, e hoje você me abraçou, brinquei com você, e estava tudo bem. E você queria que eu estivesse no Paredão no seu lugar. Enxergo isso como uma grande falsidade”, declarou Davi. Em seguida, o atleta paralímpico afirmou que a única desavença entre os dois foi por conta dessa frase do motorista de aplicativo.

A discussão se estendeu mais ainda e Davi disse que não joga sujo e que foi sincero e verdadeiro com Vinicius. “Você não é um cara verdadeiro. Você é uma cobra. Você é uma pessoa que não dá para se confiar”, afirma Davi. Além disso, o baiano falou que o atleta paralímpico não joga com ele, mas mesmo assim o brother tenta puxá-lo e os participantes que entraram depois na casa mais vigiada do Brasil para ter força de voto e colocar alguém no Paredão.

Davi continuou e disse que o brother quer forçar o jogo de Isabelle e pede para ele fazer seu próprio jogo dentro da casa. O motorista de aplicativo acrescentou ainda que vai ao Paredão e volta porque é sincero.

Diante disso, Vinicius responde: “Fica nisso de bater no peito, que você é homem. Até que horas você vai ser homem?”. O motorista de aplicativo rebateu e falou que não está questionando quem é mais homem, mas que está falando dele.

“Eu sou homem, sincero e verdadeiro. O que eu senti falar para você, falo na cara. Você não é uma pessoa de confiança, não é uma pessoa verdadeira e digo isso na sua cara. Eu não preciso ir para o 'ao vivo' falar isso para você”, disse Davi.

Veja a discussão:

Faltaram palavras para Vinícius Rodrigues. pic.twitter.com/K3iAsvAeHv — Davi Brito 🚗 (@davibritof) January 23, 2024