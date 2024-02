BBB 24: Entenda polêmica dos quartos envolvendo Davi | A TARDE

A madrugada desta sexta-feira, 26, no BBB 24 foi bastante agitada e rendeu polêmica devido à organização dos quartos. Isso porque Yasmin Brunet voltou a demonstrar incômodo em ter que dividir o Quarto Magia com o baiano Davi.

Diante disso, Wanessa Camargo sugeriu revezamento das camas. "Você vai dormir no chão?", perguntou a cantora a Yasmin, a qual afirma que sim e tenta convencer a amiga a não deixar o cômodo.

"Não, Wanessa, por favor. Vamos ficar no Magia. Magia é o nosso quarto, ele que tem que sair de lá. A gente não vai sair", insistiu a modelo. Wanessa respondeu: "Ele não vai sair de lá".

"Então a Cunha [Isabelle] sai de lá. Eu vou conversar com ela, vou falar: 'olha só, todo mundo aqui está com um problema pessoal com seu amigo, ninguém quer ele aqui", disse Yasmin.

Depois desse dialogo, Wanessa foi até o banheiro conversar com Raquele e Giovanna sobre uma possível nova divisão dos quartos. "O Lucas que está no Fada vem para o Gnomo, Raquele vai para o Fada com vocês e a gente fica lá no quarto sem ter que dormir no chão", explica.

Ela acrescentou: "A gente queria que o Davi saísse". "E ele desceria?", questionou o Michel. "Eu acho que não", respondeu a artista.

Marcus sai em defesa de Davi

Após conversar com Raquele e Michel sobre a possível divisão dos quartos, Wanessa seguiu no Quarto Fada explicando a situação para outros brothers. Em meio à conversa, o nome de Davi surge na conversa e Marcus Vinicius sai em defesa do baiano.

Após Raquele sugerir uma troca com Isabelle, Wanessa disparou: "A Cunha que pôs ele no nosso quarto, para justamente ele não ficar sozinho". Em seguida, Leidy Elen questionou: "Com o Davi, né?". Logo depois, Marcus Vinicius afirmou que acha "um pouco delicado esse negócio de ficar meio que fazendo o menino se sentir como se estivesse na casa dos outros"."Ele é tão participante quanto todo mundo", afirma. "Por isso que a gente não pode falar para ele sair do quarto", justifica Wanessa.

"Ninguém quer tirar ele do quarto."

Isabelle conversa com Davi



O debate sobre a reorganização dos quartos se estendeu bastante e Isabelle conta para Davi que vai ter que dormir no Quarto Gnomo. O nome de Lucas Henrique é mencionado por Raquele e é quando a dançarina explica que não teve opção.

"Vou ter que dormir no gnomo", avisa Isabelle. "Que história é essa?", perguntou o motorista. Raquele, então, explica que tem uma cama sobrando e pensou em Isabelle para ocupar o lugar. "Eu dormi uma vez com Pitel e Fernanda, e um dia com Vanessa Lopes", relembrou a manauara.

"E você vai querer dormir lá?", pergunta o brother. "Não tenho escolha não. Eu gosto daquele quarto, mas não tenho amigos lá", conta.

Depois da conversa com Isabelle e Raquele, Davi comenta o desejo de trocar de cômodo. "Acho que vou sair daquele quarto", disse Davi. Segundos depois, ele mudou de ideia. "Não, não, não. Não vou sair daquele quarto, não". "Você não se dá bem com o pessoal do Gnomo?", perguntou Raquele. "Não é que se dá bem, o clima não é agradável", explicou o motorista. "Você não tem como dormir lá", disparou Isabelle.

Wanessa troca de quarto

Depois de conversar com os brothers do Quarto Magia, Wanessa desceu para dormir no Quarto Gnomo e Rodriguinho perguntou: "Vocês fizeram a reunião com o menino?".

"É que a Yasmin não queria que eu saísse de perto dela", respondeu Wanessa. Em seguida, ela nega que tenha feito reunião com um brother. Pouco depois, ela explica por que trocou de quarto. "Como a cunhã [Isabelle], eu e ela [Yasmin] nos habilitamos a descer, a gente decidiu isso, que vamos revezar", conta.

Yasmin joga perfume na cama de Davi

Depois de toda a discussão sobre a troca de quartos, a Yasmin jogou perfume na cama em que Davi dorme. "Mano, olha o que essa mulher está fazendo, jogando perfume porque está incomodanda com o 'cheiro do Davi'. Ela falam tanto de energia negativa, mas não conseguem perceber que ela mesma que e o sumo dessa energia negativa", escreveu uma internauta no X (antigo Twitter).

Até o ex-BBB Gil do Vigor comentou o assunto. O economista disparou: "Se alguém PENSASSE em me retirar do quarto meu amor, POIS A CACHORRADA ERA GRANDE! Oxente, a casa é do BBB, cada um dorme onde QUER".

