BBB 24: entre os favoritos, baiano tem perfil do Instagram desativado | A TARDE

O soteropolitano Davi Brito, de 22 anos, um dos integrantes do 'Puxadinho' do Big Brother Brasil 24, teve o seu perfil no Instragram nesta segunda-feira, 8. O jovem morador de Cajazeiras, que não tinha nenhuma rede social antes de tentar entrar no reality show, conseguiu em menos de 12 horas mais de 100 mil seguidores.

>> Motorista baiano quer dinheiro do BBB pra ser médico: "virar doutor"

O perfil @daviooficiall na rede social não aparece mais para os usuários do Instagram. “Esta página não está disponível. O link em que você clicou pode não estar funcionando, ou a página pode ter sido removida. Voltar para o Instagram.”

Davi Britto é motorista por aplicativo e logo ganhou a preferência do público por sua simplicidade. O jovem tinhaa 23 seguidores no Tik Tok e 52 seguidores no Instagram. “Fiz um Instagram só por causa do programa”, avisou.

Internautas suspeitam que a conta de Davi Brito foi desativada após a plataforma suspeitar que os seguidores foram comprados, pois o perfil tinha menos de 55 seguidores e foi criado há menos de um mês. Com o desaparecimento da conta, a irmã do brother criou uma nova.

Nas redes sociais, Davi Britto se tornou um dos favoritos a vaga popular para entrar no BBB 24. Em diversas enquetes, ele aparece como o primeiro colocado do público. Ele integra a lista de 13 participantes, em que um homem e uma mulher serão escolhido em votação para integrar o elenco. Além disso, outros dois moradores de Salvador estão na disputa.

Saiba curiosidades sobre Davi Brito:

- Quer usar o dinheiro do prêmio para se formar em Medicina;

- Namora uma mulher que tem quase o dobro de sua idade, é seu primeiro relacionamento;

- Nunca viu um artista baiano de perto;

- Vendia picolé e água mineral no ônibus aos oito anos para ajudar em casa;

- Só tem 23 seguidores no Tik Tok;

- Não tinha Instagram até ser convocado pelo programa;

- Tem medo de andar de avião e pediu para segurar a mão do passageiro ao lado quando foi o Rio de Janeiro participar da seletiva;

- Não tem televisão em casa: “Assisto na minha irmã”;

- Não tem nenhuma tatuagem no corpo;

- É muito fã de Léo Santana: "É meu crush famoso".