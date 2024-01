Motorista baiano quer dinheiro do BBB pra ser médico: "virar doutor" | A TARDE

Após a revelação da primeira lista com 18 participantes, o Big Brother Brasil anunciou mais 13 candidatos do time “Pipoca”, no Fantástico deste domingo, 7. Com isso, o público vai escolher mais dois concorrentes que entrarão na casa.

Sob o novo sistema de votação, os espectadores têm duas opções: "Voto Único" e "Voto da Torcida". Para participar, basta realizar o cadastro e acessar as votações, onde poderão escolher uma mulher e um homem para integrar o grupo. Vote aqui.

Entre os candidatos, estão três baianos: Caio, Plínio e Davi. Motorista por aplicativo, Davi, de 21 anos, se inscreveu para o BBB 24 com um objetivo muito claro: estabilizar a vida financeira de sua família e pagar à vista uma faculdade de Medicina.

“Quero entrar no BBB para ser doutor e dar orgulho para a minha mãe, porque ela merece. Sonhar é de graça. Na vida a gente tem que tentar”, afirma o rapaz, que se inscreveu pela primeira vez para o reality.

Com apenas 23 seguidores no Tik Tok e um Instagram com 52 seguidores, Davi afirma que atualiza muito pouco suas redes sociais devido à rotina corrida de sua vida. “Fiz um Instagram só por causa do programa”, avisou.

Dona de uma loja de roupas, sua mãe acabou fechando o negócio, e Davi foi vender água mineral e picolé nos ônibus de Salvador, aos oito anos, para ajudar a colocar comida na mesa: “Não desejo para ninguém a infância que eu tive”.

Morando sozinho no quintal da família em uma casa muito simples, é vizinho de porta da irmã. “É praticamente extensão da minha casa. Uso da geladeira à televisão”. Comprometido, vive seu primeiro relacionamento sério. Namora uma mulher de 41 anos e se identifica com mulheres maduras: “Menina mais nova dá muita dor de cabeça”.

Saiba mais sobre ele:

- Quer usar o dinheiro do prêmio para se formar em Medicina;

- Namora uma mulher que tem quase o dobro de sua idade, é seu primeiro relacionamento;

- Nunca viu um artista baiano de perto;

- Vendia picolé e água mineral no ônibus aos oito anos para ajudar em casa;

- Só tem 23 seguidores no Tik Tok;

- Não tinha Instagram até ser convocado pelo programa;

- Tem medo de andar de avião e pediu para segurar a mão do passageiro ao lado quando foi o Rio de Janeiro participar da seletiva;

- Não tem televisão em casa: “Assisto na minha irmã”;

- Não tem nenhuma tatuagem no corpo;

- É muito fã de Léo Santana: "É meu crush famoso".