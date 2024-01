BBB: baiano Plínio já namorou Carla Prata e fez joia para Viola Davis | A TARDE

Após a revelação da primeira lista com 18 participantes, o Big Brother Brasil anunciou mais 13 candidatos do time “Pipoca”, no Fantástico deste domingo, 7. Com isso, o público vai escolher mais dois concorrentes que entrarão na casa.

Sob o novo sistema de votação, os espectadores têm duas opções: "Voto Único" e "Voto da Torcida". Para participar, basta realizar o cadastro e acessar as votações, onde poderão escolher uma mulher e um homem para integrar o grupo.

Entre os candidatos, estão três baianos: Caio, Plínio e Davi. Nascido no Subúrbio de Salvador, Plínio, de 30 anos, diz que se identifica demais com sua terra natal: “Deus me livre de não ser baiano”.

Designer de joias, cresceu rodeado por mulheres no terreno onde morava com a mãe, a avó a irmã e mais algumas vizinhas de porta. Tal convivência teve muita influência em sua vida: “Isso influenciou tanto na minha vida, que tenho só uns quatro amigos homens. Todo o restante é mulher, me dou muito melhor com elas”, contou ao Gshow.

Aos 19 anos, perdeu a mãe para um câncer e precisou começar a trabalhar. “Foi a fase mais difícil da minha vida, de dor profunda, mas moldou o homem que sou hoje”.

Plínio se formou em Administração, trabalhou em shopping, escola e vendeu café: “Foi perrengue, viu”. Sua vida mudou radicalmente quando, através da irmã formada em Geologia, comprou um lote de esmeraldas no garimpo e vendeu para joalherias: “Usei um dinheiro que ganhei em um processo e investi nessas pedras”.

Atento às oportunidades, se aprofundou no ramo, se tornou designer de joias e começou a vender as peças prontas e originais. Dono de uma joalheria há oito anos, já fez peças para Viola Davis e Angela Basset.

Com 1,89m de altura e quase 95kg, Plínio se considera um "hétero fofo". “Sou extremamente sensível”, garante o rapaz que estudou a vida toda em um colégio de freiras.

Vaidoso e dono de uma autoestima elevada, sabe que chama atenção pela beleza. Engraçado, gosta de saber de tudo e conversar com todos. Acostumado a ser o centro das atenções, sempre assume o papel de líder e fica incomodado quando não tem o controle de tudo.

Orgulhoso, tem pavio curto, não gosta de gente folgada e detesta mentira. “Sou muito bom com pessoas. Por isso, acho que o BBB será um jogo que vou tirar de letra. Tudo que faço na vida eu faço da maneira mais correta possível.”

Aventureiro, Plínio entrará na casa com a intenção de fazer aliados, mas acredita que pode fazer amigos: “Sou inteligente e vou saber fazer a leitura do jogo”. O baiano quer conquistar o prêmio para ficar rico e ajudar a família: “Vou dar a vida nas provas de resistência, curtir as festas e me entregar ao programa”.

Saiba mais:

- É alérgico a camarão;

- Já namorou a bailarina Carla Prata;

- Sonha conhecer Tailândia, Cingapura, Malásia e Indonésia;

- Comprou um lote de esmeraldas no garimpo e vendeu para joalherias antes de se tornar designer de joias;

- Dono de uma joalheria, já fez peças para Viola Davis e Angela Bassett;

- Só fica de cueca dentro de casa: “Quando fecho a porta, a primeira coisa que eu faço é tirar a roupa”;

- Nunca mandou nudes;

- Não tem nenhuma tatuagem no corpo;

- Estudou em colégio de freiras;

- Tem mania de arrumação: “Não gosto de nada fora do lugar”;

- Ostenta um shape com apenas 7,5% de percentual de gordura;

- É amigo da cantora Carla Cristina e de Felipe Pezzoni, vocalista da Banda Eva;

- Passou o Ano Novo em Fernando de Noronha;

- Joga tênis duas vezes na semana.

