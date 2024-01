Nutri de Alinne Rosa e viciado em signos: baiano Caio quer vaga no BBB | A TARDE

Após a revelação da primeira lista com 18 participantes, o Big Brother Brasil anunciou mais 13 candidatos do time “Pipoca”, no Fantástico deste domingo, 7. Com isso, o público vai escolher mais dois concorrentes que entrarão na casa.

Sob o novo sistema de votação, os espectadores têm duas opções: "Voto Único" e "Voto da Torcida". Para participar, basta realizar o cadastro e acessar as votações, onde poderão escolher uma mulher e um homem para integrar o grupo.

Entre os candidatos, estão três baianos: Caio, Plínio e Davi. Natural de Salvador, Caio, de 29 anos, é nutricionista da cantora Alinne Rosa, viciado em signos e revelou que flerta pela DM do Instagram com uma ex-panicat: “Ainda não rolou de a gente se encontrar”.

Filho de pais separados desde os 10 anos, em uma família com três irmãos, ele trabalha em duas clínicas particulares e atende também de forma autônoma. Nas horas vagas, faz bicos como modelo graças ao alcance de seu perfil nas redes sociais.

Perto de fazer 30 anos, Caio quer dar uma guinada em sua vida. A começar pela busca de uma nova residência. Ao Gshow, ele contou que há alguns meses, recebeu a notícia de que sua mãe iria colocar o apartamento onde mora com a família à venda: “Não tem espaço para mim e meu irmão no imóvel que ela pretende comprar”.

Ele vê no BBB sua grande chance de ganhar dinheiro e mudar de vida: “Sempre quis entrar pelo prêmio. Quero ganhar, não quero entrar no programa para ser mais um blogueiro”, avisou.

Caio disse que sempre está ‘on’ quando o assunto é festa: “Gosto da resenha, dar risada e amo dançar”. Solteiro há quase dois anos, passou boa parte da vida comprometido: teve dois namoros de seis anos e meio cada um: “Sempre fui um bom namorado, sempre tratei bem, fui cavalheiro”.

Caio afirma ser honesto, verdadeiro e demonstrar no rosto os seus sentimentos. “Não sou convencido. Mas gosto de ser elogiado”, assume. Batalhador, esforçado e disciplinado, afirma que sua justiça interior e perseverança são os guias que o conduzirão nessa nova jornada: 'Não gosto de ouvir desaforo. Então, espero primeiro o ataque, se vier o ataque: eu parto para cima”.

No confinamento, sabe que seu ponto fraco será a fome: “Fico muito estressado”. Mas avisa que não tem medo do cancelamento: “Se você entra num programa desse, tem que estar disposto”.

Saiba mais sobre ele:

- Sonha em conhecer Bali, na Indonésia;

- Odeia sentir fome, quando não come fica muito estressado;

- Formado em Nutrição, tem o costume de julgar quem se alimenta mal;

- Estudou em um colégio de padre;

- Ostenta um shape de 10% de gordura corporal e não faz uso de hormônios, nem anabolizantes;

- É ligado em espiritualidade e viciado em signos;

- Já viu um disco voador quando tinha 11 anos: “Eu estava dentro de um carro”;

- Está há mais de três anos sem comer acarajé e chocolate;

- É nutricionista de Alinne Rosa;

- Toma, no mínimo, quatro banhos por dia: “Sou muito calorento”;

- Flerta pela DM do Instagram com uma ex-panicat: “Ainda não rolou de a gente se encontrar”.

