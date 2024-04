BBB 24: Giovanna abre o jogo sobre envolvimento de Matteus e Isabelle | A TARDE

Matteus e Isabelle ficaram juntinhos embaixo do edredom depois de muita campanha da casa. E os colegas de confinamento chegaram a falar da possibilidade de ter rolado um beijo entre os dois.

Em um dos murmurinhos do Big Brother Brasil 24, Giovanna, que está cumprindo o Castigo do Monstro com Lucas Henrique, deu a opinião sobre o relacionamento de Matteus e Isabelle no programa.

Ela disse que acreditava ser "nada a ver" os dois ficarem juntos. O motivo seria os poucos dias para o final do reality show. Ela ainda acrescentou que estudante teve um envolvimento com Deniziane. A interação entre os brothers no Castigo foi destacada pela 'Caras'.

"Pelo visto o Matteus ficou de boa porque ele falou que ele quer. Talvez a conversa deles tenha sido de realmente terminar e ela seguir a vida dela lá fora e ele aqui dentro", disse Lucas Henrique.

"Esperando é lógico que não está, mas eu falo tipo assim, pensando se eu fosse ela... porque, independente disso, são todas as pessoas com as quais eu me relacionei. As minhas amigas shippando o cara que eu fiquei dentro do programa a ficar com uma outra mina dentro do programa. A gente tem aquela noção que a Leidy contou, que é a mina que a Anny não batia muito", rebateu Giovanna.