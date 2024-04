BBB 24: Lucas revela que atrapalhou Alane na Prova do Líder | A TARDE

Em conversa com seus aliados após a Prova do Líder no BBB 24, na última quinta-feira, 21, Lucas Buda revelou que escondeu um dos cards de Alane durante a dinâmica, prejudicando a rival.

“Eu pulei na piscina e fui andando para trás, porque aí o espaço dela foi diminuindo. Eu estava dentro da raia dela. E aí o que aconteceu? Eu achei o T3 Smart dela na raia e peguei T3 e fiquei. Então, não tinha mais T3 Smart na raia dela. Por isso, ela botou o T3. Pensei assim: ‘Se não conseguir ganhar, pelo menos ela eu vou eliminar'”, afirmou ele.

Na conversa, Fernanda concorda e diz que faria o mesmo para prejudicar o adversário no jogo. “Eu também penso assim. Eu posso não ganhar, mas o que eu puder para atrapalhar para meu inimigo não ir”.

Prova do Líder



A prova foi realizada em duplas e os brothers tiveram que cumprir um circuito que uma pessoa precisava encontrar quatro cards em uma piscina de bolinhas e correr para entregar para seu parceiro do outro lado.

Na ocasião, Isabelle e Alane chegaram a finalizar a prova em primeiro lugar, mas acabaram desclassificadas por pegarem um card incorreto.

Por fim, Giovanna acertou e foi a vencedora da prova do Líder da semana pela segunda vez consecutiva.

Paredão

No próximo domingo, 24, será formado um Paredão Quádruplo com o indicado do líder, os dois mais votados no confessionário e o contragolpe de cada um dos emparedados pela casa.