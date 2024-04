Giovanna vence prova do líder e paredão terá 4 participantes; entenda | A TARDE

Giovanna conquistou sua segunda Prova do Líder no BBB 24 nesta quinta-feira, 21, e pela segunda semana consecutiva. Seguindo a dinâmica da semana, nesta sexta-feira, 22, ela colocará apenas dois participantes 'Na Mira da Líder', e escolherá apenas um dos participantes que estão em sua mira para indicar direto ao Paredão.

No domingo, 24, será formado um 'Paredão Quádruplo'. O vencedor da 'Prova do Anjo' está imune, mas não imuniza ninguém. Na Formação do Paredão, a Líder indica um entre os que vão estar em sua mira direto para o Paredão. A casa vota e os dois mais votados estão no Paredão.

O mais votado da casa tem direito a um Contragolpe e puxa alguém para a berlinda. Na sequência, o segundo mais votado da casa também tem direito a um Contragolpe. O dono do Poder Curinga Sem Volta vai impedir que alguém dispute a Prova Bate e Volta. Com isso, três pessoas disputam a Prova Bate e Volta e uma se salva;

Por fim, quatro pessoas formam mais um Paredão. Na terça-feira, 26, um deles será eliminado e o TOP 10 será oficialmente definido.