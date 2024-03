BBB 24: Pitel se incomoda após comemoração de Davi; entenda | A TARDE

A comemoração de Davi Brito após vencer a Prova Bate e Volta, nesse domingo, 17, e se salvar do 13º Paredão do Big Brother Brasil 24 não agradou Pitel. O baiano, que foi o mais votado pela casa no voto aberto, alfinetou os adversários.

“Eu fico observando que as pessoas que estão nessa sala aqui, elas me julgam, sabe, pelas minhas atitudes. E eu tenho certeza que elas não vêem e não sabem das minhas atitudes aqui dentro. Porque quem sabe primeiramente é Deus e o Brasil que tá me assistindo todos os dias dentro dessa casa. Então fico muito feliz por ter ganhado, agradeço muito a Deus e sei que aí fora tem uma torcida muito grande por mim, que tá vibrando por eu estar nessa casa. Só tenho a agradecer a Deus, ao Brasil e a essa fé inabalável que eu tenho dentro de mim que me faz vibrar sempre”, disparou Davi.

Incomodada com a fala do brother, Pitel comentou a fala dele depois. “Pra ele, ele já ganhou! Os 3 milhões já são dele! Tudo pra ele é porque ele é o consagrado do Brasil, é o protegido de Jesus Cristo! Só ele é iluminado! São umas coisas que eu tenho que passar... Deus é justo, Deus não falha, Deus não sei o que... C*ralho, você tá num jogo! Não tá num culto, não!”, disse.



Giovanna concordou com o posicionamento e completou: “E Deus quer só ele aqui, né? Porque ele comemora, bate palma e os c*ralho, mas as amigas dele que se f*dam”.