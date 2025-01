BBB 25: família de baianos expõe segredos de dupla que disputa vaga

Família de Cléber Júnior e Joseane Ribeiro os apoia na disputa para ir ao BBB 25 - Foto: Clara Pessoa | Ag. A TARDE

Os baianos Cléber Júnior e Joseane Ribeiro estão na disputa para conquistar as duas últimas vagas para o BBB 25. Naturais de Jequié, mas moradores do bairro da Federação, em Salvador, há mais de 20 anos, mãe e filho buscam no programa a oportunidade de mudar de vida e realizar sonhos.

Enquanto os fãs do reality show aguardam pelo resultado da votação, o Grupo A TARDE conversou com familiares, amigos e vizinhos de Cléber e Josy para saber tudo sobre os bastidores do confinamento dessa dupla e descobrir o que o público pode esperar deles nas telinhas.

Para começar, Cléber e Josy demonstraram ser ótimos jogadores antes mesmo de entrarem na casa mais vigiada do Brasil. Segundo Cléber Alves Santana, apelidado carinhosamente como Cléber Pai, de 42 anos, a dupla não contou sobre a ida ao Big Brother nem mesmo aos parentes mais próximos. Inclusive, ele só soube que o filho estaria na disputa para entrar no programa quando o anúncio foi feito na mídia.

Cléber Pai não sabia que o filho estava confinado | Foto: Clara Pessoa/Ag. A Tarde | Foto: Clara Pessoa | Ag. A TARDE

“Eu estava no trabalho e aí as pessoas falaram: ‘Parabéns, seu filho tá famoso’. Eu parei, voltei a trabalhar e, de novo: ‘Seu filho tá na televisão’. Meu filho tá na televisão? Foi quando um colega mandou pra mim um zap dele lá na televisão, dando uma entrevista. Até agora a ficha não caiu ainda”, relembrou.

Apesar do susto inicial, o pai declarou total apoio a Cléber Júnior: “Ele merece, porque meu filho é esforçado, trabalhador, dedicado. O que eu tenho mais orgulho do meu filho é que ele tem aprendido pra ensinar, como ele fala: ‘Pai, o que eu quero é ensinar, eu quero passar a educação pra essas gerações que estão chegando agora’. Pra mim é uma gratificação muito grande, enorme, de ter ele como filho”.

Cléber e Josy agradaram até os sogros

Enquanto em muitas famílias a relação entre sogras e noras ou sogros e genros não é muito boa, no lar de Cléber Júnior e Josy Ribeiro o clima é de paz e muito amor. Tanto o jovem de 24 anos quanto a técnica de enfermagem, de 41 anos, são queridos pelos pais dos companheiros.

“Nada a reclamar. É um menino muito bom, é um menino tranquilo, muito esforçado, acorda muito cedo, é trabalhador”, disse dona Maria Helena, 52 anos, sogra de Cléber.

O sogrão, Manoel dos Santos, 62 anos, assina embaixo das falas da esposa e aprova o companheiro da filha, especialmente porque eles vão juntos para a Fonte Nova ver o Bahia jogar. “Eu e ele nos damos muito bem. Ele é esforçado e a gente sai sempre pra ir pro jogo”, contou.

Dona Zefira Pereira, de 76 anos, sogra de Josy, rasgou elogios para a concorrente ao BBB 25. Ela conhece a técnica de enfermagem há cerca de 20 anos e garantiu que ela saberia aplicar muito bem o dinheiro do prêmio da competição.

“Eu conheço Josy, ela é uma menina que não tem nem comparação, Josy é uma menina muito sossegada. Não é porque ela é minha minha nora e eu sou a sogra dela, mas ela merece. Se for da vontade de Deus, ela vai ganhar esse prêmio e será bem-vindo nas mãos dela, porque Deus vai dar espírito de sabedoria para ela saber o que ela vai fazer com o prêmio dela. Eu acho que ela faria coisas boas. Não ia gastar tudo de vez de maneira nenhuma, Josy sabe cuidar direitinho”, declarou.

Os segredos de Josy e Cléber

Uma das formas de conhecer verdadeiramente alguém é saber os segredos de família. Para isso, o Grupo A TARDE conversou com o filho mais novo de Josy e irmão do meio de Cléber, um vizinho da comunidade em que eles moram, a irmã da técnica de enfermagem e com o cunhado do jovem professor de geografia, que não tiveram papas na língua e falaram sobre os elementos que só a convivência pode revelar.

Para Andrey Monteiro, de apenas 16 anos, a convocação do reality para a mãe e o irmão dele o pegou completamente de surpresa, pois parecia algo fora da realidade. Segundo ele, os dois sempre assistiram fervorosamente ao programa, ao ponto até dele achar estranho os ‘plantões’ para acompanhar o que acontecia no jogo durante a madrugada.

“Foi algo muito surpreendente, algo que ela sonhava muito em mim, que eu quero que ela consiga entrar para poder realizar esse sonho dela. Ela perdia muitas noites assistindo BBB, tanto que eu achava que era uma coisa que não tinha necessidade, né? Ela perdia muitas noites, maratonava direto, e Cléber Júnior no mesmo barco”, revelou.

Leidiane e Guilherme elogiaram a dupla baiana | Foto: Clara Pessoa | Ag. A TARDE

Já para Guilherme Monteiro Cunha, 17 anos, primo de Cléber Júnior e sobrinho de Joseane, os dois sempre foram muito presentes na criação dele, assumindo a função de cuidar, aconselhar e apoiar.

“Minha tia sempre me deu conselhos muito interessantes, sempre deu broncas desde pequeno em mim e Andrei. Júnior sempre foi um primo companheiro, gosta de resenhar, gosta de curtir, gosta de dançar, gosta de brincar, assistir jogos… São pessoas humildes e companheiras, estão ali sempre pra ajudar o que for necessário, o que for preciso”, garantiu o adolescente.

A irmã de Josy e tia de Cléber, Leidiane, de 33 anos, concordou com os familiares e fez um apelo aos telespectadores: “Eles são as pessoas ótimas, a convivência com a gente, familiares, é boa, são as pessoas de autoestima. Josy, então, nem se fala! Cléber Júnior é um menino dedicado sempre, é uma pessoa boa. Gostaria que vocês dessem a oportunidade para eles, para conhecer eles melhor”.