ELIMINAÇÃO
BBB 26: Brigido é o terceiro eliminado, com mais de 77% dos votos
Eliminação aconteceu na noite de terça-feira, 3
Por Edvaldo Sales
Com 77,88% dos votos, o terceiro eliminado do BBB 26 foi Brigido. Ele enfrentou um Paredão com seus rivais Ana Paula Renault e Leandro Boneco. O engenheiro é o segundo Pipoca a deixar a competição.
Aliados no jogo, Ana Paula e Leandro se salvaram da berlinda mais uma vez. Enquanto a Veterana recebeu apenas 10,08% dos votos, o brother somou 12,04% dos votos.
“É apenas o terceiro Paredão e os três emparedados estão aqui pela segunda vez. O que essas pessoas têm? Alguma coisa elas tem. Algo de diferente. Porque 16 pessoas nessa casa nem sabem o que é esse sofrimento. Seja o que for, é diferente entre eles”, disse o apresentador Tadeu em seu discurso.
Depois, ele falou apenas para o eliminado. “A responsabilidade pela eliminação é exclusividade sua. Resultado pela maneira como você jogou nessa casa. Pela maneira como você agiu. Simplesmente você achou que estava mandando super bem, mas não estava. O que você antes quando o Brasil te conheceu era melhor. Por que você não veio daquele jeito. Você tinha que ter ajustado sua intensidade, Brigido”, finalizou.
Brigido é eliminado com 77,88% dos votos. Leandro recebeu 12,04% de votos, e Ana Paula ficou com 10,08% dos votos. 👋 #BBB26 #RedeBBB pic.twitter.com/7iAjqHJfdj— Big Brother Brasil (@bbb) February 4, 2026
Porcentagens
Ana Paula Renault
- Média: 10,08%
- Voto Único: 9,95%
- Voto Torcida: 10,37%
Brigido
- Média: 77,88%
- Voto Único: 79,73%
- Voto Torcida: 73,58%
Leandro (Boneco)
- Média: 12,04%
- Voto Único: 10,32%
- Voto Torcida: 16,05%
