BBB
ELIMINAÇÃO

BBB 26: Brigido é o terceiro eliminado, com mais de 77% dos votos

Eliminação aconteceu na noite de terça-feira, 3

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

04/02/2026 - 6:43 h | Atualizada em 04/02/2026 - 7:08

Terceiro eliminado recebeu 77,88% dos votos
Com 77,88% dos votos, o terceiro eliminado do BBB 26 foi Brigido. Ele enfrentou um Paredão com seus rivais Ana Paula Renault e Leandro Boneco. O engenheiro é o segundo Pipoca a deixar a competição.

Aliados no jogo, Ana Paula e Leandro se salvaram da berlinda mais uma vez. Enquanto a Veterana recebeu apenas 10,08% dos votos, o brother somou 12,04% dos votos.

“É apenas o terceiro Paredão e os três emparedados estão aqui pela segunda vez. O que essas pessoas têm? Alguma coisa elas tem. Algo de diferente. Porque 16 pessoas nessa casa nem sabem o que é esse sofrimento. Seja o que for, é diferente entre eles”, disse o apresentador Tadeu em seu discurso.

Depois, ele falou apenas para o eliminado. “A responsabilidade pela eliminação é exclusividade sua. Resultado pela maneira como você jogou nessa casa. Pela maneira como você agiu. Simplesmente você achou que estava mandando super bem, mas não estava. O que você antes quando o Brasil te conheceu era melhor. Por que você não veio daquele jeito. Você tinha que ter ajustado sua intensidade, Brigido”, finalizou.

Porcentagens

Ana Paula Renault

  • Média: 10,08%
  • Voto Único: 9,95%
  • Voto Torcida: 10,37%

Brigido

  • Média: 77,88%
  • Voto Único: 79,73%
  • Voto Torcida: 73,58%

Leandro (Boneco)

  • Média: 12,04%
  • Voto Único: 10,32%
  • Voto Torcida: 16,05%

BBB bbb 26

