BBB 26: Brigido é o terceiro eliminado, com mais de 77% dos votos

Terceiro eliminado recebeu 77,88% dos votos - Foto: Reprodução | TV Globo

Com 77,88% dos votos, o terceiro eliminado do BBB 26 foi Brigido. Ele enfrentou um Paredão com seus rivais Ana Paula Renault e Leandro Boneco. O engenheiro é o segundo Pipoca a deixar a competição.

Aliados no jogo, Ana Paula e Leandro se salvaram da berlinda mais uma vez. Enquanto a Veterana recebeu apenas 10,08% dos votos, o brother somou 12,04% dos votos.

Tudo sobre BBB em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“É apenas o terceiro Paredão e os três emparedados estão aqui pela segunda vez. O que essas pessoas têm? Alguma coisa elas tem. Algo de diferente. Porque 16 pessoas nessa casa nem sabem o que é esse sofrimento. Seja o que for, é diferente entre eles”, disse o apresentador Tadeu em seu discurso.

Depois, ele falou apenas para o eliminado. “A responsabilidade pela eliminação é exclusividade sua. Resultado pela maneira como você jogou nessa casa. Pela maneira como você agiu. Simplesmente você achou que estava mandando super bem, mas não estava. O que você antes quando o Brasil te conheceu era melhor. Por que você não veio daquele jeito. Você tinha que ter ajustado sua intensidade, Brigido”, finalizou.

Brigido é eliminado com 77,88% dos votos. Leandro recebeu 12,04% de votos, e Ana Paula ficou com 10,08% dos votos. 👋 #BBB26 #RedeBBB pic.twitter.com/7iAjqHJfdj — Big Brother Brasil (@bbb) February 4, 2026

Porcentagens

Ana Paula Renault

Média: 10,08%

Voto Único: 9,95%

Voto Torcida: 10,37%

Brigido

Média: 77,88%

Voto Único: 79,73%

Voto Torcida: 73,58%

Leandro (Boneco)