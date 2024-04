BBB: Alane e Isabelle recebem apoio dos governadores de seus estados | A TARDE

Duas das participantes do Big Brother Brasil (BBB) que estão no paredão deste fim de semana, Alane e Isabelle receberam apoio dos governadores de seus estados, Pará e Amazonas, que gravaram vídeos nas redes sociais pedindo apoio da população para as conterrâneas.



O governador do Pará, Helder Barbalho (MDB-PA), gravou o vídeo junto com sua família e ressaltou a quantidade de paredões enfrentados anteriormente por Alane como prova de sua bravura no reality show da TV Globo.

Já Wilson Lima (União Brasil-AM), que governa o Amazonas, ressaltou que Isabelle tem representado muito bem o estado e prometeu festa para a final, com itens dos bois Garantido e Caprichoso, personagens do Festival Folclórico de Parintins.

O resultado do paredão será divulgado na noite deste domingo, 14. A final do BBB acontece nesta terça-feira, 16.