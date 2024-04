BBB: Davi e Matteus se desentendem e conflito repercute entre Gnomos | A TARDE

Aliados, os participantes Davi e Matteus, do BBB, da TV Globo, se desentenderam neste sábado, 30. O motivo é que Matteus se incomodou pelo fato de Davi e Isabelle terem tido uma conversa particular no quarto. Os três fazem parte do Grupo Fadas.



O gaúcho achou que o baiano e a amazonense ficaram diferentes quando ele chegou no quarto. “Estávamos conversando sobre um assunto pessoal meu e dela que não te diz respeito a nada, está entendendo?", argumentou Davi.

Segundo Matteus, ver Davi e Isabelle em uma conversa particular passou a impressão de que ele estaria “sobrando”. Após o conflito, os dois fizeram as pazes.

No entanto, Davi desabafou sobre Matteus para Isabelle, o que foi ouvido por Pitel, do Grupo Gnomos, que é rival do Grupo Fadas. Após Pitel trazer o assunto para seus aliados, Fernanda diz não entender o motivo de eles discutirem.

"Esse povo é bobo, né? Ainda mais duas semanas. A duas semanas da final”, disse Fernanda.