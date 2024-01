BBB terá mais 14 participantes disputando vaga no reality; entenda | A TARDE

O Big Brother Brasil 24 promete agitar o público com uma dinâmica especial na escolha dos seus 26 participantes em busca do prêmio em dinheiro. Do total, 18 serão revelados no Big Day desta sexta-feira, 5. Já outros 14 candidatos vão disputar 8 vagas e serão apresentados no Fantástico no domingo, 7.

Os telespectadores deverão votar e escolher um homem e uma mulher. Os 12 participantes restantes terão uma segunda chance para entrar no jogo, com os já confinados votando na segunda-feira, 8, para escolher mais seis competidores, três homens e três mulheres.

Os 18 brothers confinados terão a responsabilidade de votar para colocar seis pessoas adicionais dentro da casa, cujo resultado será revelado ao vivo no mesmo dia.

"No Fantástico, vai abrir uma votação que vai até segunda-feira e o público vai poder escolher mais um homem e mais uma mulher para entrar na casa, aí nós teremos 20 participantes. Durante o programa, na segunda, aqueles primeiros 18 que anunciamos participarão de uma dinâmica e escolherão mais três homens e mais três mulheres, ao vivo", explica Tadeu.

O apresentador revelou, durante coletiva de imprensa, novidades para a temporada. O ganhador da Prova do Anjo não poderá mais proteger um aliado do paredão, ficando automaticamente imune à votação da semana.

A indicação do líder para a votação popular também terá uma reviravolta a partir da segunda semana, com o líder pré-indicando três colegas, escolhendo posteriormente quem será oficialmente enviado ao paredão.