BBB: Zezé di Camargo se pronuncia após Wanessa ser expulsa | A TARDE

O cantor Zezé di Camargo, pai de Wanessa Camargo, falou sobre a expulsão da filha do Big Brother Brasil. Ela deixou o programa após agredir o participante baiano Davi, rival da artista no BBB 24.

Para a revista Quem, Zezé disse que conversou com a filha em duas oportunidades para saber como ela estava após a repercussão, mas ficou se encontrá-la em outra oportunidade para saber melhor sobre a situação. O cantor afirmou que apesar de tudo, estará presente na vida da filha.

"Filho, independente do que ela pedir, do que eles estão fazendo, a gente tem saudade toda hora. Você discute, puxa a orelha, dá um castigo. Pai tem esse papel de dar, mas também fiscalizar para que tome os caminhos certos na vida. Independente do caminho dela agora, minha função como pai é: precisou de mim, estou aqui 24 hs. Precisou do meu braço? Toma! Precisou do meu rim? Tira e faz a cirurgia. Precisou do meu coração? Vai ter meu coração", disse Zezé.

O músico reforçou que entendeu o que a mãe dizia sobre os filhos serem vistos como eternas crianças. "E aí minha mãe falou uma coisa: 'o dia que você for pai, você vai entender o porquê eu estou fazendo isso'. E hoje eu entendo a minha mãe: filho para gente não cresce. Filho pra gente sempre é aquele bebê que a gente carrega no braço. A Wanessa tem filho grande, mas eu olho pra ela e a vontade é de botar no colo", afirmou.