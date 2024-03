Reações de Yasmin e Leidy viralizam após permanência de Davi; confira | A TARDE

A reação das participantes Yasmin Brunet e Leidy Elin após o resultado do paredão desta terça, 5, repercutiu nas redes sociais. Na disputa do Big Brother Brasil (BBB), Michel deixou a disputa com mais de 70% dos votos.

O baiano Davi Brito, principal concorrente das sisters no jogo, ficou com quase 29% da preferência popular para sair. Já Alane foi a menos votado e ficou com apenas 0,94%.

Desde o início do programa, a relação de Davi com muitos participantes na casa não tem sido das melhores. Diversos foram os momentos, por exemplo, que Yasmin Brunet teceu reclamações contra o soteropolitano.

A situação, entretanto, piorou no último fim de semana, após a festa de sexta-feira. Wanessa Camargo, amiga de Yasmin, chegou bêbada no quarto e deu um tapa na perna do participante, que estava dormindo e não gostou da atitude.

Após ir no confessionário e dizer que se sentiu agredido por Wanessa, a produção do programa analisou as imagens e decidiu pela expulsão daparticipante. A decisão gerou revolta em alguns participantes, que culparam Davi pela eliminação precoce.

Assista: