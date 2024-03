Vídeo: Davi protagoniza briga generalizada com Yasmin e Leidy Elin | A TARDE

Uma briga generalizada tomou conta da casa do Big Brother Brasil (BBB 24). Após a dinâmica do Sincerão, realizada na noite desta segunda-feira, 5, Leidy Elin e Yasmin Brunet discutiram com o baiano Davi Brito.

A situação teria começado após uma conversa da modelo com o participante Matteus, onde Yasmin falava sobre as atitudes de Davi e acusou o brother de 'passar pano' para as atitudes do motorista de aplicativo.

Após escutar a conversa, o baiano apontou que Yasmin votou em Bin, e a sister se revoltou: 'É melhor você ficar calado'. Davi também acusou Leidy, que se envolveu na treta, após também ser citada como voto em Bin. "Você quer se aparecer em cima da história do jogo.".

O motorista por aplicativo ainda se dirigiu a Bin Laden e o aconselhou: "Abra seu olho". Beatriz, Isabelle e Matteus pediram que Davi se acalmasse, mas ele continuou exaltado.

Leidy continuou provocando Davi, dizendo para que ele fosse ao Confessionário e pedisse a eliminação dela. A trancista ainda afirmou que entrou na casa "direto" e não por voto do Puxadinho.

Assista:

Leidy falando que o Davi foi no confessionário pedir pra expulsarem elas. #BBB24 pic.twitter.com/OzUbJxF5Hs — Central Reality #BBB24 (@centralreality) March 5, 2024