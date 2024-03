Equipe de Davi promete "medidas" após baiano ser chamado de assediador | A TARDE

Após protagonizar uma briga generalizada, Davi Brito foi acusado de assédio por Giovanna na madrugada desta terça-feira, 5. Durante a confusão com Leidy Elin e Yasmin Brunet, o brother perguntou, de maneira irônica, se a trancista queria beijá-lo e fez sinais com a boca, imitando um beijo. A nutricionista não gostou do que viu, discutiu com o baiano e o chamou de assediador.

No meio da discussão, Leidy começou a xingar e gritar o rival. “Vai tomar no meio do seu c*, vai pra p*rra”, disparou. Em determinado momento, ela chegou a aproximar seu rosto ao rosto do participante, ao que ele ironizou: “Vai me beijar?”. Em seguida, fez 'biquinho' com a boca, em uma tentativa de debochar da adversária. A atitude de Davi revoltou Giovanna, que criticou a atitude do motorista por aplicativo.



“Isso é ridículo! Você como um homem, brigando com uma mulher, chamando ela para beijar a boca dela e fazendo ‘beijinho’”, respondeu a nutricionista. Davi negou que fez isso e pediu para Leidy ir ao Confessionário reclamar.



Em outro momento, Giovanna comentou sobre o ocorrido e chamou o baiano de “assediador do c*ralho”. “Se fosse comigo, ele ia tomar uma na boca”, iniciou a sister, horas após a briga.



“Se tem uma coisa que eu odeio é homem vir querer crescer para cima de mim, me chamando de ‘gostosona’, ‘ai, me dá um beijinho’... assediador do c*ralho!”, disparou.. “Parece os escrotos que eu enfrento lá fora, então, isso me pega lá no fundo”, complementou.



Equipe se pronuncia

Diantes das falas proferidas pelo Giovanna, a equipe de Davi se pronunciou através do Instagram.

“Reafirmamos nosso compromisso com o zelo pela imagem e nome de Davi, e salientamos que todas as medidas cabíveis acerca dessa fala totalmente descabida da participante serão tomadas. Difamar e levantar falsa acusação contra qualquer pessoa dessa forma, se configura crime e não iremos deixar passar batido. Davi como qualquer outro participante merece respeito, e seus familiares que se veem reféns deste show de horrores também!”, escreveu.