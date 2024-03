Produção dá bronca em brothers após briga generalizada; veja | A TARDE

O Big Boss soltou o verbo! Após uma briga generalizada agitar o BBB 24, a casa mais vigiada do Brasil recebeu dois avisos da produção na madrugada desta terça-feira, 5. A “voz suprema” falou sobre agressão.

“Mimimi de agressão não existe. Agressão é alguma coisa que tem uma relação física. Fora isso, façam o que vocês quiserem. Acender a luz do quarto, roubar comidinha do amiguinho, botar uma cadeira no caminho, o problema não é nosso”, disse.



E continuou: “O que nós iremos avaliar é agressão física, que pode ser pequena, grande, média, de acordo com a relação que vocês têm com a pessoa”. Em seguida, completou: “Susto, que alguém bater com a mão, isso não é agressão física. Parem de mimimi, jogo que segue”.



Minutos depois, a voz voltou a falar, novamente sobre agressão física. Dessa vez, destacou que a decisão é da produção. “Não é você que decide quem sai, quem fica, quem agrediu ou não. A decisão da agressão é nossa. Você pode até pleitear, mas nós é que decidimos. Ninguém de vocês decide quem é eliminado”, explicou o Big Boss.

Apesar do recado, Leidy Elin chegou a comemorar pensando que a bronca seria direcionada para Davi e virou piada nas redes sociais.

No último sábado, após festa realizada no dia anterior, o baiano chegou a ir no confessionário e denunciou uma possível agressão de Wanessa Camargo, que chegou bêbada da festa e deu um tapa em sua perna enquanto estava dormindo. Após análise das imagens, a participante foi expulsa do programa.

