Davi escapa de mais um paredão e Michel é eliminado do BBB | A TARDE

O eliminado no 11º paredão do BBB 24 foi Michel. O professor de Geografia deixa o reality com 70,33% da média dos votos e deixou a casa mais vigiada Brasil. Em segundo lugar ficou o baiano Davi, com 28,73% da média. A participante com menos votos para sair foi Alane, com 0,94%.





A participante com menos votos para sair foi Alane, com 0,94% | Foto: Reprodução TV Globo

"Para alcançar a reputação que você quer no BBB, é preciso fazer mais, e na direção certa. Mas quem é capaz disso? Ajustar a rota no meio do voo? Pra você que fica hoje, você pode pensar que está certo. Os acontecimentos podem parecer uma resposta. Michel, quem sai é você", disse Tadeu Schmidt, durante o discurso de eliminação.