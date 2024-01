Beatriz é a primeira pipoca a chegar a 1 milhão de seguidores | A TARDE

Beatriz Reis Brasil, vendedora e atriz que está confinada no BBB24, alcançou, nesta segunda-feira ,15, um milhão de seguidores no Instagram. A jovem de 23 anos é a primeira integrante do grupo Pipoca da edição a conquistar a marca na plataforma.

Natural de Guarulhos, em São Paulo, a sister já acumulava cerca de 4 mil seguidores na rede antes de ser oficialmente confirmada na temporada. Depois do anúncio, os números começaram a subir rapidamente.

No ranking dos seguidores, logo depois de Beatriz, está o motorista de aplicativo Davi Brito, de 21 anos. Atualmente, o brother acumula 962 mil seguidores na rede.

O baiano não era muito de se expor na internet. Inclusive, ele só criou um perfil no Instagram depois de entrar no confinamento.

No último sábado ,13, Beatriz atingiu os 500 mil seguidores. No perfil, a equipe responsável por cuidar das redes sociais da participante, comemorou a conquista.

Confira post:

“É um momento único, um mix de sentimentos que enche nossos corações! Conseguem imaginar a reação da Bia quando souber quantos nós somos? Aos que chegaram agora, sejam bem-vindos, sintam-se em casa. Contamos com vocês!”, diz a publicação.

Aproveitando para celebrar a novidade, mas sem deixar de lado o foco no paredão, já que Beatriz enfrenta a atual berlinda ao lado de Davi e Lucas Pizane, a equipe também lançou o mutirão do milhão na tarde desta segunda-feira ,15.

“É o Brasil do Brás. Estreamos no paredão, e de quebradinha também, o primeiro milhão de participante pipoca da edição. Vocês fazendo tudoh. Alguma moranguete on afim de ir em busca do segundo?”, escreveram.