Beatriz, Fernanda e Giovanna estão no 15º Paredão | A TARDE

O 15º Paredão do Big Brother Brasil 24 foi formado e disputam a preferência do público Beatriz, Fernanda e Giovanna. Com o Modo Turbo ativado, a mais votada será eliminada neste domingo, 31.

Antes de chegar no momento da formação do Paredão, Matteus venceu a Prova do Anjo e ganhou imunidade na berlinda. No entanto, ele não teve a chance de imunizar algum aliado. Depois, a Líder Pitel colocou Matteus e Beatriz na sua mira para o Paredão. O brother, porém, deixou de ser opção ao ficar imune. Sendo assim, Bia foi a única opção disponível.



Com 5 votos, Fernanda foi a mais votada da casa e está no Paredão. Alane, a segunda mais votada da casa, teve a chance de indicar uma pessoa e Giovanna foi a sua escolhida.



Entenda o Modo Turbo



Quinta-feira, 28



Prova do Líder - todos jogam;



Na Mira do Líder - 2 pessoas na mira.



Sexta-feira, 29



Prova do Anjo - autoimune, mas não imuniza ninguém.



Formação de Paredão triplo



Anjo autoimune;



Líder empareda 1, entre os dois da mira;

Casa vota - o mais votado está no Paredão;

O segundo mais votado da casa empareda outra pessoa.

Domingo, 31

1 eliminado