Beatriz observa “dica” da produção sobre paredão: "minha última festa" | A TARDE

Enfrentando a berlinda ao lado de Davi e Isabelle, Beatriz notou um detalhe na festa, durante a madrugada desta quinta-feira, 11, que a deixou em estado de desespero. A ex-camelô percebeu que uma de suas músicas favoritas não foi tocada durante a noite, levando-a a acreditar que isso poderia ser um indicativo de sua eliminação no Paredão desta noite.

Após o término da festa, Beatriz conversava com Matteus na sala. Ela mencionou que a canção "Tá Escrito", do Grupo Revelação, não fez parte da playlist pela primeira vez, interpretando isso como um presságio de sua possível saída do reality show.

"Ai, Matteus… Não tocou ‘Tá Escrito’. Foi minha última festa", disse ela, preocupada. "Para com isso. Tocou uma música de todo mundo", respondeu Alane, tentando tranquilizar a amiga. Beatriz então fez outra observação: "Do Davi tocou mais de uma. Ele pode ser o favorito".

Não se sabe se isso foi uma dica deliberada da produção, mas Beatriz parece ser a principal aposta para deixar a casa mais vigiada do Brasil. Na manhã desta quinta, uma enquete parcial do Votalhada apontou a sister como sendo a próxima eliminada, com 70,20% dos votos.

Na mesma madrugada, os brothers foram surpreendidos com uma apresentação especial de Lulu Santos na festa do Top 5 do BBB24. No entanto, Beatriz se sentiu constrangida após um pedido direcionado a ela pelo artista.

"Por favor, não me derruba!", pediu Lulu, ciente da fama de Beatriz de confrontar os famosos que visitam a casa. Ela já havia sido repreendida pela produção e punida por derrubar a apresentadora Sabrina Sato.