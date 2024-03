Bia e Cunhã podem ser desclassificadas por descumprir regra; entenda | A TARDE

Mesmo tendo sido as últimas a saíram da prova de resistência, Beatriz e Isabelle podem não ser as novas líderes do BBB 24. Alguns espectadores relataram que as participantes teriam descumprido uma regra do programa.

Na prova, um participante era preso por um colete em uma barra de ferro e tinha que segurar sua dupla, que estava pendurada, para não deixar cair na piscina. Durante a disputa, alguns brothers foram chamados a atenção quando o integrante que estava pendurado se segurava nas correntes da barra.

Um dos participantes a ser repreendido, por exemplo, foi o baiano Davi. No entanto, nas redes sociais, internautas relataram que a dupla composta por Beatriz e Isabelle não teriam sido chamadas a atenção.

"O BBB 24 não está vendo isso? Vi q o BBB reclamou com o Davi por esse mesmo motivo, a Isa está fazendo o mesmo e ninguém está chamando a atenção dela, está aliviando o peso das costas da Bia! Errado isso. Enquanto a Nanda e a Pitel estão exaustas por cumprirem a prova certinho", escreveu uma usuária do Twitter.

Outro usuário compartilhou um trecho da prova em que Beatriz faz o pedido para Isabelle e legendou: “Beatriz para Isabelle: 'Posso descansar um pouco? Ai você segura nos ferros' e a Cunhã foi segurar. Prova de resistência tem descanso, Boninho?", escreveu.

Em caso da direção realmente entender que houve o descumprimento da regra, Pitel e Fernanda podem ser as ganhadoras, já que foram as penúltimas a deixar a disputa.