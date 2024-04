Bia é eliminada do BBB após embate com Davi | A TARDE

Após protagonizar uma briga com Davi na reta final do BBB, Beatriz foi eliminada no 20º paredão do programa, nesta quinta-feira, 11, com 82,61% dos votos.

Além dela, estavam na berlinda Isabelle, que teve 9,86% de votação, e Davi, que recebeu apenas 7,53%. Com isso o top 4 do programa foi formado, tendo ainda Matteus e Alane.

"Todo mundo fala que é você mesmo e não vai mudar. É realmente essencial manter a essência. Mas o que é muito importante também é ouvir e evoluir. Bia, você é um diamante. Não precisa de 5 minutos para ver que você é especial. Quem te conhece sabe da sua luta. E aí dentro, num ambiente tão desafiador, a Bia nunca demonstrou o menor desânimo, nunca se escondeu", disse o apresentador Tadeu Schmidt, em seu discurso de eliminação.



Com o seu bordão "é o Brasil do Brasil!", Bia teve uma passagem pelo programa marcada pelo seu jeito único e era uma das favoritas ao prêmio milionário. No entanto, após a briga do último Sincerão, ela recebeu uma rebordosa do público..