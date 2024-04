Big Brother Brasil anuncia abertura de inscrições da edição de 2025 | A TARDE

O ‘BBB 24’ ainda não terminou, mas a próxima edição já está muito perto de começar a preencher o imaginário popular.... e traz novidades. Todo ano, mal acaba uma temporada, já começa a surgir o desejo de dezenas de milhares de fãs, que tentam uma vaga no reality show mais assistido do país assim que abrem as inscrições.

No ‘BBB 25’, esse sonho se inicia de forma diferente: a inscrição será em dupla. Mas não é qualquer dupla. É fundamental que sejam duas pessoas fortemente conectadas por um laço. Uma dupla de melhores amigos, tia e sobrinho, mãe e filha, um casal, irmãos, primos, avó e neto.

Em breve, Tadeu Schmidt anuncia no programa o início das inscrições. Até lá, os interessados em participar do reality show já podem começar a decidir quem será a pessoa com quem desejam se candidatar.

Será apenas um cadastro com os dois CPFs, e por ser online, pessoas em diferentes locais poderão preenchê-lo juntos.

Contudo, é preciso ficar atento à cidade escolhida para a seletiva regional, já que nesta etapa ambos deverão estar no mesmo local. Será permitida apenas uma inscrição no gshow, com os dois CPFs já determinados desde o início. E quem se inscrever junto a uma dupla não poderá fazê-lo novamente com outra pessoa.

Mais detalhes e como será a dinâmica do ‘BBB 25’ só será possível em breve. Afinal, janeiro de 2025 é logo ali. O ‘BBB’ tem apresentação de Tadeu Schmidt, produção de Mariana Mónaco, direção artística de Rodrigo Dourado e direção de gênero de Boninho.