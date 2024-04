'Buda' propõe estratégia ousada em possível eliminação de MC Bin Laden | A TARDE

Conversando com MC Bin Laden e Giovanna, Lucas Henrique falou sobre a possibilidade do próximo paredão do Big Brother Brasil 24 contando com a saída do funkeiro, que está na berlinda contra o favorito Davi.

Calculando rota a respeito da possível saída de mais um aliado, Giovanna projetou o próximo paredão na conversa com os brothers. "Ou seja, de quinta para domingo vai ser eu, você e alguém". Pouco antes, MC Bin Laden revelou que estava desanimado com o embate envolvendo Davi.

"Provavelmente, mas se eu pegar ou você pegar a gente tem que se indicar. Para no mínimo tentar a última cartada", disse Buda, que continuou: "se eu ou você ganhar a prova a gente se indica. Você me indica ou te indico para movimentar o jogo. Pode ir sem medo". Giovanna respondeu de forma positiva.

Lucas e Giovanna definiram também a estratégia para as próximas provas do líder. "E quem ficar no TOP 6 tem a obrigação de lutar pelo TOP 3 ganhando duas provas. Tem que ganhar duas provas, prova de resistência e mais uma", finalizou o brother.