Vídeo: veja reação de Pitel ao descobrir fim do casamento de Lucas | A TARDE

Eliminada do Big Brother Brasil 24 na noite desta terça-feira, 2, Giovana Pitel virou assunto nas redes sociais ao reagir a notícia de que o casamento de Lucas Henrique, seu colega no reality show, chegou ao fim. A grande questão é que Camila Moura, ex-mulher do professor de educação física, anunciou o fim da relação após flertes do então marido com a própria Pitel.

A revelação foi feita a Pitel no #BatePapoBBB, que acontece logo após a eliminação no reality show. O apresentador Ed Gama primeiro questionou Pitel sobre a relação com Lucas Henrique e mostrou a ela o vídeo de uma investida do colega. A sister se envergonhou com a fala.

>> Camila Moura chora e revela que foi traída por Lucas antes do BBB

“A gente era muito amigo. Eu acho que nessa gracinha dele de ‘baiana você me bagunçou’ depois ele ficou pilhado porque a Camila não apareceu nos vídeos. Aí acho que desandou um pouco”, disse.

“Mas era só amizade, ele é um cara incrível, inteligentíssimo que eu tenho o prazer de conviver. Ele estava muito preocupado com a Camila, como as coisas andaram aqui fora. Ele ficou mal”, lamentou ela.

Em seguida, Ed Gama contou que Camila Moura já se diz solteira, mas reforçou que em nenhum momento ela culpou Pitel pelo fim do relacionamento. "Não estimulou rivalidade feminina com você, não atribuiu nenhuma responsabilidade a você", falou.

“Eu imaginei, de verdade. Mas espero que eles fiquem bem, ele fala dela com muito amor, fala da ex-sogra ou sogra? Não sei. Espero que eles conversem e decidam o que é melhor para os dois. Só não cabe a mim isso, eu acho”, opinou Pitel.

Veja vídeo:

"A esposa do Buda foi na rede social e se disse solteira. Mas nao criou rivalidade feminina nenhuma com voce." (Ed)



"Eitcha." (Pitel) #BatePapoBBB #BBB24 pic.twitter.com/YCRMYbChkW — Sérgio Santos (@ZAMENZA) April 3, 2024