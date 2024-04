Pitel é eliminada do BBB 24 com 82% dos votos | A TARDE

A alagoana Giovanna Pitel é mais uma participante eliminada do Big Brother Brasil. No Paredão ao lado de Alane e Beatriz, a assistente social foi a escolhida por 82% do público para deixar o reality, na noite desta terça-feira (2).

Alane obteve 12,38% dos votos e Beatriz ficou com 5,62%. Pitel foi emparedada após ser a mais votada pela casa, no Confessionário. A assistente social é a 16ª eliminada do BBB 24.