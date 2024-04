Camila Moura chora e revela que foi traída por Lucas Buda antes do BBB | A TARDE

Camila Moura, ex-mulher de Lucas afirmou que, antes do Big Brother Brasil, foi traída pelo marido. Segundo ela, as investidas em Pitel são o "segundo e último strike".

"Eu decidi me manifestar porque eu estava sentindo que eu estava sendo humilhada naquela situação, decidi me defender. Eu passei a primeira parte do programa defendendo ele", contou Camila em entrevista a Leo Dias.

"Quando eu fui na rua, ao mercado, me chamaram de corna. Naquele momento, eu falei: 'Não dá, não vou ficar me expondo, lutando pelo cara'. Ele não consegue fazer o mínimo por mim, que é não me expor, porque foi o que eu pedi: 'Não me expõe'".

Camila afirmou ainda que não imaginava que a infidelidade do marido resultaria em seu crescimento nas redes sociais.

Atualmente ela conta com 3 milhões de seguidores.

"Ainda não existe essa tal rentabilidade que as pessoas imaginam, eu não tinha a dimensão que isso tomaria. Eu só fiquei muito chateada por virar chacota, por ser chamada de corna. Eu não tinha noção da repercussão, de fazer um milhão de seguidores".

Apesar de já ter pedido a separação do brother, Camila não cravou se ainda existe salvação para seu casamento.

"Eu não posso bater o martelo porque o futuro a Deus pertence. Não vou determinar um sim ou um não porque não tenho bola de cristal. Eu tenho minhas convicções".