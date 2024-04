Lucas Buda volta a ficar abalado com nova ausência de Camila Moura | A TARDE

Lucas Buda voltou a ficar cismado com uma nova ausência da sua agora ex esposa, Camila Moura, durante uma dinâmica no Big Brother Brasil nesta segunda-feira, 25.

Uma ação patrocinada entregou ovo de páscoa aos participantes com imagens de familiares. Lucas ganhou o ovo apenas com foto de suas irmãs, sem a professora.

Após reparar a ausência, ele passou um tempo em silêncio, olhando para a imagem.



"Mas ela não mandar uma foto dela? Ela já mandou foto dela por três vezes", questionou Leidy. "Mas agora ninguém mandou, eles já tinham. Eles colocaram alguma”, justificou Giovanna.

"Então, é a foto… Deve ter acontecido alguma coisa. É a foto que a gente mandou, eu mandei aquela foto pra eles. Ele falou que tem muitas fotos dele com a esposa e as irmãs dele", insistiu Leidy.

Fernanda, então, segue: "Mas se ela não autorizou, não tem como. Toda ação deles devem perguntar e ela deve ter falado: ‘Não quero'”, disse ela. "Mas ela mudou de ideia durante isso aqui, então. Tô falando de foto, ela já apareceu em várias fotos aqui", completou a trancista.

Camila Moura decidiu pôr fim ao relacionamento de 15 anos com Lucas Buda após as investidas dele em Pitel.