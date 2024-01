Cantor de Salvador, Lucas Pizane é confirmado no BBB 24 | A TARDE

Natural de Itaparica e morador de Salvador desde a infância, Lucas Pizane integra o grupo Pipoca do BBB 24.

Em função do trabalho da mãe, educadora, conseguiu bolsas em boas escolas. “Minha mãe sempre foi meu alicerce. A educação a salvou e ela lutou para que eu trilhasse a mesma carreira acadêmica”, conta.

Lucas já integrou duas bandas regionais e destaca que carrega a cultura de seu estado no peito e tem o desejo de levar sua arte para o resto do mundo. Atualmente, faz shows solo pelas noites de Salvador e cria conteúdo para as redes sociais.

“Sou um cara muito boa-praça e isso, às vezes, acaba sendo um problema para mim quando preciso me posicionar”.

Além dele, quem também foi anunciada foi a fisioterapeuta Deniziane, que não gosta do próprio nome e prefere ser chamada de Anny.

Natural de Esmeraldas e moradora de Belo Horizonte, em Minas Gerais, ela saiu de casa aos 18 anos e diz que teve uma infância de pé no chão, subindo em árvores e jogando bola na rua com a irmã gêmea e outras duas irmãs.

Foi atleta de Vôlei e no esporte conseguiu patrocínio e uma bolsa de estudos em um colégio particular.

Anny gosta de ser o centro das atenções e diz não ter medo de se expor. “Quem não se posiciona é posicionado”.