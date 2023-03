Cezar Black e Larissa vencem Prova do Anjo do BBB 23

Cezar Black e Larissa venceram a Prova do Anjo que aconteceu neste sábado, 11, no BBB 23. Após a vitória, o baiano comemorou e lembrou que os dois são adversários na casa. "A dupla mais improvável", disse.

Durante a disputa, o enfermeiro afirmou que não está jogando mais em grupo em conversa com a professora de Educação Física. "Mesmo a gente não jogando junto, hoje a gente está junto. E como eu te falei, eu não jogo mais em grupo", argumentou.

Domitila Barros e Fred foram os escolhidos para o Almoço do Anjo. No monstro, Ricardo Alface e Marvvila receberam as indicações.

Líder, MC Guimê não participou da prova, assim como Cara de Sapato e Amanda, que deixaram a prova do líder e receberam uma punição.