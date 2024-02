Clima hostil invade BBB após brothers destruírem cartas de rivais | A TARDE

O chororo tomou conta e o pau quebrou entre alguns brothers durante o Sincerão na noite de segunda-feira, 19, no BBB 24. Isso ocorreu porque os participantes tiveram que destruir cartas com fotos, escritas à mão, por familiares dos rivais na casa mais vigiada do Brasil.

Antes de anunciar a dinâmica, Tadeu Schmidt explicou ao público que quem resistisse ao Sincerão receberia um "presentão". Naquele momento, ele estava se referindo às cartinhas especiais escritas por familiares dos brothers. Somente a Líder Raquele, o Anjo Michel e os emparedados Deniziane, Matteus e Fernanda participaram da dinâmica.



Destruição e justificativas



A Líder da Semana, Raquele, escolheu triturar a carta escrita para Alane, deixando a sister chorando descontroladamente com o ato. "Eu vou destruir a cartinha da Alane pelas mesmas questões que eu dei o alvo também, a gente não joga junto. Nada contra a Alane, eu sei o quanto isso é importante para ela...", justificou a doceira.



Michel destruiu a carta feita para MC Bin Laden : "Eu já tentei conversar com ele, mas continua soltando algumas indiretas pela casa e não tem coragem de chegar diretamente para mim e falar". Bin ficou visivelmente irritado, mas não chorou.



Deniziane destruiu a carta para Giovanna: "Eu não ia destruir a carta dela, ia ser a da Raquele [...] Não conheço muito da história dela e eu acho que é mais fácil pra eu decidir agora isso, porque vai me doer, mas não quanto como se fosse de alguém próximo a mim".