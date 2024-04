Clima tenso! Alane e Beatriz se desentendem durante festa; entenda | A TARDE

O clima ficou tenso entre os brothers na madrugada deste domingo, 7, durante a festa do Big Brother Brasil 24. Dupla inseparável no game, as sisters Alane e Beatriz acabaram discutindo, após o comportamento da vendedora nas festas, voltar a ser pauta na casa.

Na tentativa de aproximar Matteus e Isabelle, que trocam flertes na casa, Alane pediu a Beatriz para deixar os pombinhos a sós na pista de dança da festa por um momento. No entanto, Beatriz não gostou nada do pedido da amiga e iniciou uma discussão.

"É só para eles terem um tempinho, poxa! Estava tão bonito eles dançando na pista", afirmou Alane. "Estava, mas gente, está muito enrolando. Eu também tenho que dançar, senão vou perder a festa. Eu, Lucas e Giovanna sem poder aproveitar a pista porque os bonitos estão lá e não se beijam", rebateu Beatriz.

Alane então pontuou um assunto já discutido desde o início do programa, sobre o comportamento da vendedora nas festas. "Não é sem poder aproveitar a pista. É porque às vezes a gente tem que saber reconhecer o espaço do outro. O Marcus falava muito isso", disse. Beatriz, então, reagiu: "Você está falando que eu estou ocupando o espaço de alguém?", rebateu.

A sister se mostrou chateada com a observação feita pela amiga. "Me magoa falar: 'Tem que respeitar o espaço do outro'. Até porque quando eles estão dançando, eu estou dançando comigo mesma, eu estou me divertindo", explicou.

Durante a discussão acalorada, o baiano Davi Brito ainda tentou acalmar os nervos das parceiras de jogo. Por conta do desentendimento entre as amigas, Isabelle ficou se sentindo culpada, acreditando ter sido motivo da briga.

Assista:

Alane para Beatriz: "Tu achou que era um ataque e eu respeito você achar que é um ataque, e aí tu reverteu de uma forma que parece que eu sou a Fernanda, cara" #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/86ouHgxsTs — Big Brother Brasil (@bbb) April 7, 2024